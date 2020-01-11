İran'da sıcak saatler! Ortalık bir anda karıştı

Tahran Üniversitesinden siyaset bilimci öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık Zibakelam ise Ukrayna'ya ait uçağın vurulmasının ABD'nin 1988'de İran'a ait Airbus uçağını düşürdüğü olaya benzediğini ifade ederek, şunları aktardı: "ABD'liler yaptıkları yanlışı anladıklarında zaman kaybetmeden itiraf ettiler. Biz ise 3 gün dünyaya ve insanlara yalan söyledik. Propagandamızı yapanlar da her zaman olduğu gibi millete komplo teorilerini anlattılar."