Son dakika: İran, ABD üslerini vurdu, uzmanlar yorumladı! Dikkat çeken saat detayı...

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu: ''Belki de daha az konuşulan konulardan gitmekte fayda var. Dün itibariyle cenaze töreni vardı, biraz geciktirildi defin işlemi. Ama diğer taraftan herkes oraya odaklanmışken Amerika’ya pek odaklanılmadı. ABD, Hint Okyanusu’ndaki en büyük üssüne bombardıman uçaklarını intikal ettirdi. Bütün bölgede; Körfez dahil, Irak bölgesi dahil her alanda havada hazır uçak bulundurdu, eli tetikteydi diyebiliriz. Dün itibariyle Amerika en üst alarm seviyesindeydi. Çünkü İran’ın yapacağı karşı müdahalenin boyutunu bilmiyordu, yapacağını biliyordu. Eğer ki yüksek tonda bir müdahale olsaydı İran tarafından bu sabah biz başka bir şey yaşıyor olurduk. Bunu işaret etmemiz gerekiyor. Sizin de tanık olduğunuz mesajlaşmalar da Zarif ile Trump’ın işaret ettiği gibi itidal hakim oldu veya şimdilik durum böyle diyebiliriz.



ABD’nin üssünde Süleymani’nin öldürülmesi hadisesinde kullanılan İHA’lar mevcuttu. Diğer Erbil’de yine müstakbel Amerika’nın bütün güçlerini toplayacağı büyük üs olarak yeni hazırlanıyordu. Karşılık verilmesi hadisesinde buraların seçilmesi; hem kısıtlı hem de cevap manası taşıyan bir konu. Tabi ABD daha henüz İran’dan füze rampadan çıktığı andan itibaren bunun alarm zilleri olduğunu işaret ediyor. Amerikan askerleri sadece Irak’ta değil, bütün askerler gerekli tedbirleri alıyorlar, gizleniyorlar. Ama bu operasyonu sürdüremeyeceği anlamına gelmiyor, gizlendikleri yerden operasyon yapabilirler.



Ben İran’ın 80 ABD askeri öldü açıklamasına ihtiyatla yaklaşıyorum. Bu İran halkının intikam duygularına karşılık gelecek olarak belki kabul edilmektedir. Bundan sonraki duruma baktığınız zaman aslında ABD bundan avantajlı çıkmış gibi bir durum hasıl oldu. Çünkü İran’ın, nükleer silah üretme kapasitesinde daha yolun ortalarında. Yani İran’ın bölgesel tehdit olma gücü, vekil savaşları üzerine ve füzelerle kurgulanmıştır. Şusu var busu var diye çok şey sayılabilir ama bunlar bir Amerika’nın gücüne karşılık gelmez.''