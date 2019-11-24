Irak'taki protestolarda kanlı gece: 7 ölü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Irak’ın başkenti Bağdat ile Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
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Irak'ta ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri aralıksız sürüyor.
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Başkent Bağdat'taki korumalı Yeşil Bölge'ye giden Ahrar, Sinek ve Şüheda köprülerinde yine çatışma çıktı.
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Halit el-Mehna, Bağdat'taki Tayaran, Tahrir, Hellani ve Risafa bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3 sivilin öldüğünü ve 37 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını söyledi. Güneydeki Nasiriye kentinde de benzer görüntüler yaşandı.
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Kentteki Zeytin Köprüsü'nü kapatan protestocuları dağıtmak için sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
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Onlarca kişinin yaralandığı olayları cep telefonlarıyla çeken aktivistler ülkenin başbakanı Adil Abdülmehdi'yi protestocuları öldürmekle suçladı.
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Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kentinde ise protestocular bu sabah, caddelerde lastik yakarak petrol sahaları ve Um Kasr limanına giden yolları kapattı.
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Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler, hükümeti düşürme eylemine dönüştü.
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Protestoları yatıştırmak için hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan protestocular gösterilerine devam ediyor.
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Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 330'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri.
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Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor.
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Bunun yanı sıra alt yapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkı öfkelendirdi.