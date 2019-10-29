Irak'ta protestolar sürüyor

EuroLeague'de 4 maçta 1 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe Beko, son olarak Galatasaray'a 19 sayı farkla mağlup oldu. İşte Obradovic'in takımında kötü gidişin sebepleri...
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.