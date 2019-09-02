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İpler koptu: Çocuğumu da beni de asla göremeyeceksin

İngiliz kraliyet ailesine geçen yıl katılan Meghan Markle ve ailesi arasındaki gerilim giderek tırmandı. Hatta iddialara göre artık ipler koptu!

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Hürriyet Haber
02.09.2019 - 13:07 | Son Güncelleme:
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İpler koptu: Çocuğumu da beni de asla göremeyeceksinNext

Prens Harry ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen, 4 ay önce de bir erkek bebek dünyaya getiren Meghan Markle'ın, uzun süredir arasının kötü olduğu babası Thomas Markle ile kesinlikle görüşmemeye karar verdiği, hatta oğlu Archie'yi de ona göstermeyeceği iddia edildi.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Etiketler: prens harry , thomas markle , doria ragland

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