İpler koptu: Çocuğumu da beni de asla göremeyeceksin

Prens Harry ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen, 4 ay önce de bir erkek bebek dünyaya getiren Meghan Markle'ın, uzun süredir arasının kötü olduğu babası Thomas Markle ile kesinlikle görüşmemeye karar verdiği, hatta oğlu Archie'yi de ona göstermeyeceği iddia edildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.