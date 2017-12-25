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    Haberler >Teknoloji>iPhone'larda yeni dönem başladı, tuşlar değişti, dikkat!

    iPhone'larda yeni dönem başladı, tuşlar değişti, dikkat!

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    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 21:38 | Son Güncelleme:
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    iPhonelarda yeni dönem başladı, tuşlar değişti, dikkatNext

    Telefonlarda bir dönem sona erdi; iPhone X ile birlikte tuşların görevi değişti; herkesin mutlaka bilmesi gerekiyor; oysa kimse farkında bile değil! Ses açıp kapadığınız o tuşlar aslında öyle bir işe yarıyor ki...

    Etiketler: apple , iphone , ios , telefon

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