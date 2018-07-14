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    Haberler >Teknoloji>iPhone'lara zam geldi! Yurt dışından telefon alacaklar dikkat...

    iPhone'lara zam geldi! Yurt dışından telefon alacaklar dikkat...

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    14.07.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:
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    iPhonelara zam geldi Yurt dışından telefon alacaklar dikkat...Next

    Apple yaptığı şok zamla iPhone'ların fiyatlarını 8600 TL'ye kadar yükseltti. Türkiye'de yükselen fiyatları görenler yurt dışından telefonu çok daha ucuza almak istiyor. Akıllardaki soru ise şu: iPhone X'i, iPhone 8'i veya iPhone 7'yi yurtdışından almaya kalksam nasıl yapabilirim?

    Etiketler: telefon , yurtdışı , internet
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