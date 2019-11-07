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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
07 Kasım 2019 - 12:21,

İpek Tanrıyar: 6 haftalık hamileyim

Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan İpek Tanrıyar hamile!

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2. Sayfa programına telefonla bağlanan Tanrıyar yaptığı açıklamada şunları söyledi;

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Çok küçük aslında birazcık zaman geçsin bu güzel haberi öyle paylaşalım istedik ama duyuldu. Önümüzde 2 aylık kritik süreç var ben henüz 6 haftalık hamileyim.

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Eşim de ben de bu duruma çok şaşırdık. Çünkü biraz plan program yapıp öyle ilerlenmeyi düşünüyorduk Allah bağışlayınca bizim için de sürpriz oldu.

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Geçen hafta tiyatro oyunumuz vardı. Orada da beraber yürüdüğüm yol arkadaşlarımla sohbet ederken ben onlara ‘geciktiğimi’ söyledim. Onlar da ısrarla test yapmamı istediler. Ben de onları dinledim. Eczanenin kapanmasına beş dakika kala test için gerekli malzemeleri aldım. Testi yapınca şoke oldum, hiç beklemiyordum.

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Oyundan sonra o çubukla eve gittim. Eşim evde beni bekliyordu kapıyı açınca çubuğu gösterdim. O da büyük şaşkınlık yaşadı. İkimiz de şu an çok mutluyuz.

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Ali AKSOYER/DHA /