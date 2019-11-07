İpek Tanrıyar: 6 haftalık hamileyim

Oldukça sık görülen bir deri hastalığı olan egzama, derinin üst tabakalarında yangıya sebep olan hücrelerin birikimi ile ortaya çıkan bir reaksiyondur. Günlük hayatta kullanılan ve karşılaşılan çeşitli maddelerin hastalığın nedeni veya alevlendiricisi olabileceğine dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, egzamayı önlemenin 10 yolunu açıkladı.
İSTANBUL'da sokak aralarında dolaşarak park halindeki otomobiller içinde bırakılan bilgisayar, matkap, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin TEM Otoyolu'nda peşlerindeki polislerden kurtulmak için kullandıkları otomobili terk ederek kaçmaları Mobese kameralarına yansıdı.