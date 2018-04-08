iOS 12: Bu iPhone'lar ölüyor, iPhone ekranları kararıyor!
iOS 12 geliyor; iPhone ekranları 'kararıyor'. Peki bu ne anlama geliyor? Diğer yandan iOS 12 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte bazı iPhone modelleri yolun sonuna geliyor. İşte milyonları ilgilendiren son gelişmeler...
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