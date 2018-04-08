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    Haberler >Teknoloji>iOS 12: Bu iPhone'lar ölüyor, iPhone ekranları kararıyor!

    iOS 12: Bu iPhone'lar ölüyor, iPhone ekranları kararıyor!

    iOS 12 geliyor; iPhone ekranları 'kararıyor'. Peki bu ne anlama geliyor? Diğer yandan iOS 12 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte bazı iPhone modelleri yolun sonuna geliyor. İşte milyonları ilgilendiren son gelişmeler...

    Görüntü: Google ücretsiz
    08.04.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:
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    iOS 12: Bu iPhonelar ölüyor, iPhone ekranları kararıyorNext

    iOS 12 tüm iPhone'ları baştan sona değiştirecek. Ancak en köklü değişikliklerden biri iPhone ekranlarının kararması olacak! Peki bu ne anlama geliyor?

    Etiketler: apple , imac

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