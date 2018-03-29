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    Haberler >Teknoloji>iOS 11.3 güncellemesi yayınlandı! iPhone'lar değişiyor...

    iOS 11.3 güncellemesi yayınlandı! iPhone'lar değişiyor...

    Apple dün akşam sessiz sedasız iPhone ve iPad'lerini güncelledi; iOS 11.3 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Peki bu güncellemeyi indirmeli miyiz? iOS 11.3 güncellemesi iPhone'ları nasıl değiştirecek? Yeni neler geldi? Okumadan indirmeyin!

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 21:18 | Son Güncelleme:
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    iOS 11.3 güncellemesi yayınlandı iPhonelar değişiyor...Next

    iPhone'lar dün akşam sessiz sedasız değişti, önemli yenilikler geldi! Ama herkes bu güncellemeyi yükleyemeyecek! Peki hangi iPhone modelleri?Telefonunuza indirmeden önce mutlaka okuyun! İşte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni güncellemeyle gelen yenilikler...

    Etiketler: ios 11.3 indir , ios 11.3 güncelleme

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