'İntikamını' böyle mi alacak?

İngiliz kraliyet ailesi kapalı kapılar ardında hareketli günler yaşıyor. Bir yandan Pres Harry ile Meghan Markle'ın yakında doğacak olan bebeği, bir yanda Prens William ile kardeşinin "yollarını kesin olarak ayırma" hazırlığı derken yeni bir iddia daha gündeme geldi.
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