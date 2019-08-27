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İntikam kıyafeti

Yaz mevsiminin başlangıcından bu yana ünlülerin çoğu tatilde olduğu için sakin bir seyir izleyen gösteri dünyasına renk geldi.

Hürriyet Haber
27.08.2019 - 09:38 | Son Güncelleme:
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İntikam kıyafetiNext

MTV Müzik Ödülleri, dün gece ABD Newark'taki Prudential Center'da düzenlenen törenle kazananlara verildi. Sunuculuğunu Sebastian Maniscalco'nun üstlendiği törene damga vuranlardan biri Bebe Rexha oldu. Şarkıcının özellikle de elbisesi gündemin ilk sırasındaydı. Bunun da ilginç bir nedeni var.

BACKGRID USA, REUTERS, AFP, AP

Etiketler: MTV , MTV 2019 Video Müzik Ödülleri , ödül töreni

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