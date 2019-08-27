İntikam kıyafeti

MTV Müzik Ödülleri, dün gece ABD Newark'taki Prudential Center'da düzenlenen törenle kazananlara verildi. Sunuculuğunu Sebastian Maniscalco'nun üstlendiği törene damga vuranlardan biri Bebe Rexha oldu. Şarkıcının özellikle de elbisesi gündemin ilk sırasındaydı. Bunun da ilginç bir nedeni var.
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