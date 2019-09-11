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İnternetten ikinci el eşya alanlar dikkat!

İnternet ortamında satılan ikinci el ürünlerde garanti olmaması gibi beklentinizi karşılamaması durumunda iade imkanı da olmuyor.

Hürriyet Haber
11.09.2019 - 09:10 | Son Güncelleme:
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İnternetten ikinci el eşya alanlar dikkatNext

Arabadan otomobile, her türlü elektronik cihazdan tekstil ve bebek ürünlerine kadar akla gelebilecek binlerce çeşit ikinci el ürünün satışının yapıldığı internet platformlarından günde binlerce kişi dolandırılıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu “İkinci el alışverişlerde vatandaş Tüketici Kanunu korumasında olmuyor. Örneğin ürünü beğenmezse 14 günlük cayma hakkı diye bir şey yok” dedi.

Etiketler: eşya , satış , haberler
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