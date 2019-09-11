İnternetten ikinci el eşya alanlar dikkat!

Arabadan otomobile, her türlü elektronik cihazdan tekstil ve bebek ürünlerine kadar akla gelebilecek binlerce çeşit ikinci el ürünün satışının yapıldığı internet platformlarından günde binlerce kişi dolandırılıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu “İkinci el alışverişlerde vatandaş Tüketici Kanunu korumasında olmuyor. Örneğin ürünü beğenmezse 14 günlük cayma hakkı diye bir şey yok” dedi.
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