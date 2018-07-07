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    İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak sorular

    İlk bakışta herkes kolayca çözebileceğini düşünüyor; ancak işin aslı biraz farklı! İşte interneti kasıp kavuran ve ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek aldatıcı sorular...

    Kaynak: ntv
    07.07.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:
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    İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak sorularNext

    Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

    Etiketler: matematik , soru , dikkat
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