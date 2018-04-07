Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka soruları

    İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka soruları

    İlk bakışta herkes kolayca çözebileceğini düşünüyor; ancak işin aslı biraz farklı! İşte interneti kasıp kavuran ve ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek en aldatıcı zeka soruları...

    Hürriyet Haber
    07.04.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:
    1 / 33
    İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka sorularıNext

    Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

    Etiketler: matematik , soru , dikkat

    En Yeni Foto Galeriler

    İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka soruları

    İnternette yoğun olarak paylaşılan tuzak zeka soruları

    Rıdvan Dilmen: Bu kadar risk almak...

    Rıdvan Dilmen: Bu kadar risk almak...

    Demba Ba'ya şok tepki! Maç sonunda...

    Demba Ba'ya şok tepki! Maç sonunda...

    Olay sözler... 'Kimse Beşiktaş şampiyon olsun istemiyor!'

    Olay sözler... 'Kimse Beşiktaş şampiyon olsun istemiyor!'

    Lens patlaması! 'Üstüne para verip satın!'

    Lens patlaması! 'Üstüne para verip satın!'

    Tribünde Muharrem Usta kavgası

    Tribünde Muharrem Usta kavgası

    17 kentte 27 bin gül dağıttılar

    17 kentte 27 bin gül dağıttılar

    Almanya'daki saldırıdan ilk görüntüler!

    Almanya'daki saldırıdan ilk görüntüler!

    Transfer bombası patlıyor! Sezon sonunda...

    Transfer bombası patlıyor! Sezon sonunda...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri