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    Haberler >Teknoloji>İnternetin tehlikeli yüzü: Darknet

    İnternetin tehlikeli yüzü: Darknet

    Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

    Hürriyet Haber
    06.08.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:
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    İnternetin tehlikeli yüzü: DarknetNext

    Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.

    Etiketler: internet
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