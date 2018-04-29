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    Haberler >Teknoloji>İnternetin karanlık yüzü: Deep Web

    İnternetin karanlık yüzü: Deep Web

    Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

    Hürriyet Haber
    29.04.2018 - 06:07 | Son Güncelleme:
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    İnternetin karanlık yüzü: Deep WebNext

    Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?

    Etiketler: internet

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