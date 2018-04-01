İnterneti kasıp kavuran en aldatıcı zeka sorular

İlk bakışta herkes kolayca çözebileceğini düşünüyor; ancak işin aslı biraz farklı! İşte interneti kasıp kavuran ve ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek en aldatıcı zeka soruları... (cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)
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