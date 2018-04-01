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    Haberler >Teknoloji>İnterneti kasıp kavuran en aldatıcı zeka sorular

    İnterneti kasıp kavuran en aldatıcı zeka sorular

    İlk bakışta herkes kolayca çözebileceğini düşünüyor; ancak işin aslı biraz farklı! İşte interneti kasıp kavuran ve ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek en aldatıcı zeka soruları... (cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)

    Hürriyet Haber
    01.04.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:
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    İnterneti kasıp kavuran en aldatıcı zeka sorularNext

    Bu soruyu çözenlerin yarısı aynı hatayı yaptıkları için yanlış sonuça ulaşıyor. Siz kontrol etmeden söyleyelim yanıt '9' değil!

    Etiketler: matematik , soru , dikkat
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