İnternete girenler dikkat! 2020'deki büyük tehlike...

Amaçları paradan ziyade erişilmesi mümkün olmayan sistemlerden verileri almak olan hackerlerin uzun uğraşlarla gerçekleştirdiği bilgiye dayalı sosyal mühendislik çalışmaları 2020’de de başta çalışanlar olmak üzere birçok kullanıcı için ciddi tehditler saçmaya devam edecek.