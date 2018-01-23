Instagram'ın zengin çocukları çıldırtan görüntüler

Instagram'da sürekli lüks hayatlarını gözler önüne serdiği için dikkatleri üzerine çeken Instagram'ın zengin çocuklarına rakip çıktı! Bu fotoğrafı görenler internette bakın bu görüntülerle nasıl dalga geçtiler?
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