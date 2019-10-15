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    Haberler >Teknoloji>Instagram'ın altını üstüne getirenler

    Instagram'ın altını üstüne getirenler

    Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'da doğru zamanda, doğru hashtag kullanımı ile takipçi sayısını katlamak mümkün. Ünlü isimler için ise bu durum biraz daha farklı ve kolay elbette. Peki kimin ne kadar takipçisi var?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    15.10.2019 - 01:47 | Son Güncelleme:
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    Instagramın altını üstüne getirenlerNext

    Instagram'da Nusret ile dünyaca ünlü futbolcunun arasındaki fark gün geçtikçe büyüyor. İşte son rakamlar...

    Etiketler: instgram , uygulama , telefon
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