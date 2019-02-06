Instagram'ı sallayan yumurtanın arkasındaki isim ortaya çıktı!

Instagram'da 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, bir yumurtaya yenildi. 52 milyonu aşkın beğeni alan yumurtanın arkasından Londra'daki The & Partner isimli kreatif reklam ajansı şirketinden Chris Godfrey (29) olduğu ortaya çıktı.
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