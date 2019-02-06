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    Haberler >Teknoloji>Instagram'ı sallayan yumurtanın arkasındaki isim ortaya çıktı!

    Instagram'ı sallayan yumurtanın arkasındaki isim ortaya çıktı!

    Instagram'da paylaşılan yumurta görüntüsü Kylie Jenner'ı tahtından etti, dünya şaşkınlıkla izledi! Bakın yumurtanın arkasından kim çıktı?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    06.02.2019 - 09:43 | Son Güncelleme:
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    Instagramı sallayan yumurtanın arkasındaki isim ortaya çıktıNext

    Instagram'da 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, bir yumurtaya yenildi. 52 milyonu aşkın beğeni alan yumurtanın arkasından Londra'daki The & Partner isimli kreatif reklam ajansı şirketinden Chris Godfrey (29) olduğu ortaya çıktı.

    Etiketler: instagram

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