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    Haberler >Teknoloji>Instagram'a damga vuranlar

    Instagram'a damga vuranlar

    Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'da doğru zamanda, doğru hashtag kullanımı ile takipçi sayısını katlamak mümkün. Ünlü isimler için ise bu durum biraz daha farklı ve kolay elbette. Peki kimin ne kadar takipçisi var?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    19.08.2019 - 09:38 | Son Güncelleme:
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    Instagrama damga vuranlarNext

    Instagram'da Nusret ile dünyaca ünlü futbolcunun arasındaki fark gün geçtikçe büyüyor. İşte son rakamlar...

    Etiketler: instgram , uygulama , telefon

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