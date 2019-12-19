Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
19 Aralık 2019 - 09:27,
Instagram modeline şok! Hepsi arabasında yakalandı
23 yaşındaki Instagram modeli Vera Zinger, kokain bulundurma ve uyuşturucu tedarik etme maksadıyla suçlanıyor...
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Çekici model büyük bir Noel operasyonunda baskına uğradı.
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İddiaya göre, yaklaşık 87 bin takipçisine mayo ve spor takviyesi ürünlerinin reklamını yapan 23 yaşındaki Vera Zinger, polislerin arabasında uyuşturucu maddeler içeren dört çanta bulmasının ardından tutuklandı.
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19 Kasım’da arama yapan memurlar, ayrıca araçta 2 bin 150 dolar (12 bin 713 lira) nakit buldular.
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Genç kadın ayrıca yasaklı ilaçlara sahip olmakla ve suçlardan elde edilen gelirle iş yapmakla suçlandı.
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23 yaşındaki Zinger tutuklanmasına dünyanın birçok lüks yerinden fotoğraflar atmaya devam etti.
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İtalya'da çekilmiş bir fotoğrafının altına, "İki ay seyahat ettikten sonra, aradığımı hala net bir şekilde bulamadım", dedi.
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Kişisel antrenör ve garson olarak çalıştığı belirtilen 23 yaşındaki genç kadın ayrıca, Barselona, Barselona, İbiza, Amsterdam, Mikonos ve Santorini'den de birçok fotoğraflar paylaştı.
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Sydney polisi, festival sezonu yaklaşırken liman kentinin kokain ticaretine el koymak adına operasyon başlatmıştı.
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Zinger'in yakalanması da böyle gerçekleşti.
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New South Wales (NSW) polisi, 40 uyuşturu tacirinin yakalandığının ve bunların çoğunun ocak ayında yeni yıl mahkemesine çıkacaklarını açıkladı.
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87 bine yaklaşan takipçisi olan Zinger'in her paylaşımına beğeni yağıyor.