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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters
25 Kasım 2019 - 00:09,

İnsan seli... Papa için oraya akın ettiler

Papa Francis'in Japonya ziyaretinde binlerce kişi stadyuma koştu.

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Asya seyahatinin ilk durağı olan Tayland’dan önceki gün Japonya’ya gelen Papa Francis, dün sabah saatlerinde atom bombası kurbanı olan Nagasaki şehrini ziyaret etti.

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Nagasaki Beyzbol Stadyumu Papa'nın gelecek olması sebebiyle tıka basa doldu.

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Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı stadyuma Papa mobil araçla giriş yaptı.

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Karbon içermeyen üstü açık ünlü aracıyla stadyuma giren Papa'yı görmek için halk birbiriyle yarıştı.

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Birçok Katolik dualar etti.

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Nagasaki şehrinden dünyaya seslenerek, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

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Nagasaki ziyaretinin ardından atom bombası atılan diğer bir şehir olan Hiroşima'ya giden Papa Francis, nükleer silah karşıtı mesajını burada da yineledi.

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Francis, Hiroşima'da da nükleer silahların kullanılması ve onlara sahip olunmasının 'ahlaka' aykırı olduğunu vurguladı.

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Çevresel koruma Papa'nın Japonya ziyaretinin amaçlarından biri ve gündemindeki kilit konu...

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Papa Francis'in Japonya ziyaretinde binlerce kişi stadyuma koştu.

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