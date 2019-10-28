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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
28 Ekim 2019 - 16:16,

İnsan çocuğuna bunu yapar mı?

Çok geç yaşta bebek sahibi olan Kylie Jenner, eleştiri bombardımanına tutuldu. Sosyal medyadaki paylaşımının ardından birçok kişi "Sen aslında hala Barbie bebeklerle oynayacak yaştasın" yorumunu yaptı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Bunun nedeni ise Jenner'ın bir sosyal medya paylaşımı. Kylie Jenner, kızı Stormie'ye kendisinin bu yılki MET Gala'da giydiği kostümün aynısını giydirdi. Başına da bir peruk taktı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi küçük Stormi'nin çok tatlı göründüğünü belirten mesajlar yazdı. "Annesinin kızı" diyenler de oldu.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirdi. Jenner'ın henüz 2 yaşına bile gelmeyen kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yaptı.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS 

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Kylie Jenner da ablası Kim Kardashian da zaman zaman kendi giydikleri kıyafetlerin kopyalarını çocuklarına giydiriyor.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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Bir dönem Kim Kardashian da kızı North'a kendi kıyafetinin aynısını giydirip gecenin ilerleyen saatlerinde bir davete götürdüğü için eleştirilmişti.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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