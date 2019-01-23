Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>İngiltere’ye özel uçak kaldıracak! Düğünün detayları belli oldu

İngiltere’ye özel uçak kaldıracak! Düğünün detayları belli oldu

İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğün adresi belli oldu.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
23.01.2019 - 09:32 | Son Güncelleme:
1 / 16
İngiltere’ye özel uçak kaldıracak Düğünün detayları belli olduNext

İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğün adresi belli oldu. Ünlü çiftin rüya gibi düğünü bu yaz Londra’da olacak. Çift, Türk dostları için de İngiltere’ye özel uçak kaldıracak.

Etiketler: amine Gülşe fotoğrafları

En Yeni Kelebek Galeriler

İngiltere’ye özel uçak kaldıracak! Düğünün detayları belli oldu

İngiltere’ye özel uçak kaldıracak! Düğünün detayları belli oldu

Dubai'de aşk tazelediler

Dubai'de aşk tazelediler

Eltisini bir kaşık suda boğacak ama...

Eltisini bir kaşık suda boğacak ama...

Moda İlkokulu... Beni bulabildiniz mi?

Moda İlkokulu... Beni bulabildiniz mi?

Yatak pozu

Yatak pozu

Yabancı basından yeni iddia: Bitti bu aşk

Yabancı basından yeni iddia: Bitti bu aşk

Yasmin sosyal medyayı salladı: Bana benziyor!

Yasmin sosyal medyayı salladı: Bana benziyor!

En büyük kabusu gerçek oldu

En büyük kabusu gerçek oldu

Enes Batur canlı yayında anlattı: Uçak biletine 15 bin TL verdim

Enes Batur canlı yayında anlattı: Uçak biletine 15 bin TL verdim

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.