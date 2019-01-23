İngiltere’ye özel uçak kaldıracak! Düğünün detayları belli oldu

İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğün adresi belli oldu. Ünlü çiftin rüya gibi düğünü bu yaz Londra’da olacak. Çift, Türk dostları için de İngiltere’ye özel uçak kaldıracak.
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