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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 10:27, /

İngiltere'de seri tecavüzün ardından boykot kampanyası başladı

Güney Kıbrıs'ta mahkemenin toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlamasının ardından İngiltere'de 'Kıbrıs'ı boykot et' kampanyası başladı

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Temmuz ayında Güney Kıbrıs'taki Aya Napa kasabasında 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığını söyleyen 19 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının daha sonra şikayetini geri çekmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemesinin kadını "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulması İngiltere'de protesto ediliyor.

2İFADESİNİ BASKILAR DEĞİŞTİRTTİ

İFADESİNİ BASKILAR DEĞİŞTİRTTİ

Twitter'da başlatılan kampanyaya, karşılaştığı baskılar sonucu ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen kadının annesi de katıldı.

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Kadının annesi BBC'ye yaptığı açıklamalarda Kıbrıs'a yönelik boykotu desteklediğini, Aya Napa'nın turistler için güvenli bir yer olmadığını söyledi.

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Anne, kızının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını söyledi.

5HIPERSOMNIA OLDU

HIPERSOMNIA OLDU

Genç kadın, hipersomnia nedeniyle kızının günde 18 ila 20 saat uyuduğunu, halüsinasyonlar görmeye başladığını ifade etti:

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"Bir an önce İngiltere'ye getirilip tedavi altına alınması gerekiyor.

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Müdahale edilmezse geçirdiği rahatsızlıklar kalıcı hale gelecek."

8NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

İngiliz kadın, 17 Temmuz'da iş seyahati için gittiği Güney Kıbrıs'taki turistik Aya Napa bölgesinde bir otelde, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını söylemiş, olaydan birkaç saat sonra polise şikayette bulunmuştu.

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12 İsrailli erkek, şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

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Ancak 10 gün sonra kadın şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektiğine dair belgeyi imzaladıktan sonra ise gözaltına alındı.

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Daha önce gözaltına alınan 12 erkeğin tümü serbest bırakıldı ve ülkelerine geri döndü.

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Genç kadın hakkında "toplumu yanıltmak" suçlamasıyla açılan dava bu hafta sonuçlandı ve mahkeme kadını suçlu buldu.

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İsmi açıklanmayan kadının avukatları, Güney Kıbrıs emniyetinin olayı ele alış şeklinin kusurlu olduğunu ve kadının şikâyetini geri çekmeye zorlandığını söylüyordu.

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Şikâyetin geri çekildiğini gösteren dilekçenin tercüman ya da avukatların olmadığı bir anda kadına imzalatıldığı belirtiliyordu.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı da kararın 'son derece kaygı verici' olarak niteledi.

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