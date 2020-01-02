İngiltere'de seri tecavüzün ardından boykot kampanyası başladı

NE OLMUŞTU? İngiliz kadın, 17 Temmuz'da iş seyahati için gittiği Güney Kıbrıs'taki turistik Aya Napa bölgesinde bir otelde, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını söylemiş, olaydan birkaç saat sonra polise şikayette bulunmuştu.