39 ceset bulunmuştu! 'Anne ölüyorum'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere’nin Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan tıra ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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İngiltere’nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet tırı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan korkunç olaya dair kurbanlardan biri olduğu öne sürülen kişinin annesine gönderdiği son mesajlara ulaşıldı.
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Yaşamını yitiren 39 kişiden biri olduğu iddia edilen Pham Thi Tra, ailesine, "Anne, baba üzgünüm. Yurt dışına gitme çabam başarılı olmadı. Anne, babamı ve seni çok seviyorum. Ölüyorum çünkü nefes alamıyorum. Vietnam'ın Ha Tinh bölgesine bağlı Nghen kentindenim. Anne çok üzgünüm anne." yazdı.
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Çarşamba günü İngiltere saati ile sabah 04:28'de gönderildiği tespit edilen mesajlar Vietnam'da yaşayan insan hakları savunucusu Hoa Ngheim tarafından genç kadının ailesinin izni ile paylaşıldı.
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Pham Thi Tra'nın ailesi, bu mesajların ardından kızlarından bir daha haber alamadıklarını söyledi.
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26 yaşındaki genç kadının erkek kardeşi ise, Pham Thi Tra'nın İngiltere'ye gittiğini fakat Fransa'ya deport edildiğini ve tekrar İngiltere'ye girmek için çaba harcadığını belirtti.
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20 yaşındaki Nguyen Dinh Luong'un ailesi de kızlarının dorsede yaşamını yitirenlerden biri olabileceği ihtimali üzerine yetkili makamlara başvuru yaptı.
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Londra'daki Vietnam Büyükelçiliği olaya ilişkin İngiliz makamlarla iletişim halinde olduklarını açıkladı.
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Dorsede bulunan 39 cesedin uyruklarının Çinli olduğu belirtilse de Vietnam'da yaşayan bazı kişiler, yakınlarının da kurbanlar arasında olabileceği endişesiyle çağrıda bulundu.
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Essex polisi, yaşamını yitirenlerin arasında Vietnamlılar olduğu iddialarını doğrulamadı.
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Olaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.
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Essex polisi, tırda cansız bulunanların 31’inin erkek, 8’inin kadın olduğunu, tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, soruşturmaya katkı sağlamak için harekete geçtiklerini duyurdu.
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Limandan aldığı konteynerde ne olduğunu bilmediği, Waterglade’e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin edilen ve ismi Mo Robinson olarak açıklanan Kuzey İrlandalı şoförse verdiği ilk ifadede, dorsedeki cansız bedenleri gördüğünde baygınlık geçirdiğini ve ardından acil durum hattını aradığını belirtti.
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İngiliz polisi, tırın cesetlerin bulunduğu dorsesinin Bulgaristan’dan geldiğine inandıklarını söyledi.
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Bulgaristan Başbakanı Leo Varadkar ise kamyonun ülkeye 2017’den beri giriş yapmadığını açıkladı.
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Polisin değerlendirdiği ihtimaller arasında bu kişilerin insan kaçakçılığı çeteleri tarafından adeta modern köle gibi manikür dükkanlarına, genelevlere, masaj salonlarına ve restoranlara satılması da var.
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Bu durumun İngiltere’nin her bölgesinde görüldüğü belirtiliyor.
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Daha iyi yaşam şartları İngiltere'ye yasa dışı yollarla girmek isteyenlerden 30 bin sterline kadar para talep edildiği biliniyor.
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Umuda yolculuk için Çin'den Avrupa'ya yola çıkanlar genellikle ülkenin Fujian bölgesinden geliyor.
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İşsizlik oranının çok yüksek ve yatırımların yok sayılacak kadar az olduğu Fujian'da umuda yolculuk oldukça normal görülüyor.
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Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen kişiler 8 bin km'lik yolu gıda ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlardan mahrum ve dorselere kapatılmış şekilde gerçekleştiriyor.