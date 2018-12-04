İngilizler yazdı: Yeni yılda oraya gidin! Türkiye'den bakın neresi listede

Yeni yıl dünyanın her yerinde heyecanla beklenirken, seyahat etmek isteyenler de tatillerini hem verimli geçirmek hem de yeni yılı ölümsüzleştirmek için yer arayışına girdi.The Sun'ın yaptığı listede Türkiye'nin o şehri de yer aldı. Şehrin leziz kebapları ve gece hayatı hakkında bakın neler yazmışlar... İşte The Sun'ın sebepleriyle hazırladığı yeni yıl listesi...
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