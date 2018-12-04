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İngilizler yazdı: Yeni yılda oraya gidin! Türkiye'den bakın neresi listede

İngiliz The Sun yeni yıl planı yapan İngilizler için gidebilecekleri en güzel en uygun yerleri sıraladı. Listeye Türkiye'den de bir yer girdi...

Hürriyet Haber
04.12.2018 - 00:26 | Son Güncelleme:
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İngilizler yazdı: Yeni yılda oraya gidin Türkiyeden bakın neresi listedeNext

Yeni yıl dünyanın her yerinde heyecanla beklenirken, seyahat etmek isteyenler de tatillerini hem verimli geçirmek hem de yeni yılı ölümsüzleştirmek için yer arayışına girdi.The Sun'ın yaptığı listede Türkiye'nin o şehri de yer aldı. Şehrin leziz kebapları ve gece hayatı hakkında bakın neler yazmışlar... İşte The Sun'ın sebepleriyle hazırladığı yeni yıl listesi...

Etiketler: gezi , turizm , seyahat , haberler

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