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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19 Kasım 2019 - 01:53,

İngilizler 2020'de gidilmesi gereken yerleri açıkladı! İç Anadolu Bölgesi'nden bir yer listede

İngiliz seyahat rehberi ve referans yayıncısı Rough Guides 2020’de ziyaret edilebilecek en iyi 100 yeri açıkladı.

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1

Türkiye'den iki yer listeye girdi. Biri İç Anadolu Bölgesi'nden tahmin edemeyeceğiniz turistik bir bölge...

2

Andaman Adaları, Hindistan

Bagan, Myanmar

Bangkok, Tayland

3

Butan

Yasak Şehir, Pekin

Cengiz Han Binicilik Heykeli, Moğolistan

4

Çin Seddi

Halong Körfezi, Vietnam

Himalayalar

Jaisalmer, Hindistan

5

Hiva, Özbekistan

Kyoto, Japonya

Lahul ve Spiti, Hindistan

Maldivler

6

Nusa Tenggara, Endonezya

Sri Lanka

Tac Mahal, Hindistan

7

Angkor Tapınakları, Kamboçya

Tiflis, Gürcistan

Tokyo, Japonya

8

Türkmenistan

Beyrut, Lübnan

Cape Town, Güney Afrika

9

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Etiyopya

Kudüs

Masai Mara Ulusal Koruma Alanı, Kenya

Queenstown, Yeni Zelanda

10

Madagaskar

Marakeş, Fas

Sina Dağı, Mısır

Namibya

Büyük Set Resifi, Avustralya

11

Ngorongoro Koruma Alanı, Tanzanya

Petra, Ürdün

Gize Piramitleri, Mısır

Sahra Çölü

12

Taş Şehir, Zanzibar

Victoria Şelaleleri, Zambiya / Zimbabve

Akropolis, Atina

Tikal, Guatemala

13

Elhamra, Granada, İspanya

Berlin Duvarı, Almanya

Dubrovnik Eski Şehir, Hırvatistan

Fiji

14

Galway, İrlanda

Gorges du Verdon, Fransa

İzlanda

Yeni Kaledonya

15

Kamniške – Savinja Alpleri, Slovenya

Laponya, Finlandiya

Lizbon, Portekiz

Uvita, Kosta Rika

Tuamotu ve Marquesas Adaları, Fransız Polinezyası

16

Londra, Birleşik Krallık

Matera, İtalya

Norveç Fiyortları

Tayrona Ulusal Parkı, Kolombiya

17

Paris, Fransa

Penwith, Cornwall

Prag, Çek Cumhuriyeti

Kızıl Meydan, Moskova

Uluru, Avustralya

18

Roma, İtalya

Sagrada Familia, Barcelona

Sakson İsviçre

İskoç yaylaları ve Adaları

19

St Petersburg, Rusya

Stockholm, İsveç

Utrecht, Hollanda

Venedik, İtalya

Galapagos Adaları

20

Versay, Fransa

Chichén Itzá, Meksika

Denver ve Colorado, ABD

Büyük Kanyon, ABD

Massachusetts, ABD

21

Memphis ve Derin Güney, ABD

Meksika şehri

Anıt Vadisi, Arizona

New York Şehri, ABD

Paskalya adası

22

Niagara Şelalesi, Kanada

Pacific Coast Highway, Kaliforniya

Vancouver Adası, Kanada

Vermont, ABD

İngiliz Virgin Adaları

23

Wynwood Duvarları, Miami

Yellowstone Ulusal Parkı, Wyoming

Amazon yağmur ormanları

Bolivya

Küba

Rio de Janeiro, Brezilya

24

Machu Picchu, Peru

Nazca çizgileri, Peru

Nikaragua

Patagonya, Arjantin / Şili

Franz Josef Buzulu ve Fox Buzulu, Yeni Zelanda

25

Ayasofya-İstanbul

26

Kapadokya-Nevşehir

27
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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA) /