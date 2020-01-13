İngiliz kadın uçurumdan düşerek can verdi

İngiliz gezgin, popüler 'selfie' alanında denize düşerek yaşamını yitirdi.21 yaşındaki Madalyn Davis, İngiltere'nin Lincoln kentinden, Avustralya'nın Sydney şehrine geçen yıl taşındı. Madalyn, cumartesi gecesi Vaucluse'ta bir partiye katıldı.Genç kadın, 7 arkadaşıyla birlikte Diamond uçurumlarına gitti.Bu uçurum dolu alan bölgeye akın eden turistlerin selfie noktası olarak tanınıyor.Mirror'da yer alan bilgilere göre; Madalyn ve arkadaşları güneşin doğuşunu izlemek için çitleri aşarak tepeye tırmandı.Ancak gençlerin fikri bir anda kabusa dönüştü.21 yaşındaki İngiliz kadın bir anlık dalgınlık sonucu uçurumlardan aşağıya yuvarlandı.Ertesi gün, Madalyn'ın ailesi kızlarına ulaşmak için telefon ettiler ancak yanıt alamadılar.Kızlarına ulaşamayan ailenin endişeleri saatler geçtikçe daha da arttı ve sosyal medyadan Madalyn'ı gören oluğ olmadığına dair paylaşımlarda bulundular.Madalyn Davis'in bir akrabası, trajik olay hakkında detaylı bilgi sahibi olmadıklarını ancak genç modelin hayatını kaybettiğini doğruladı.Geçen yıl ağustos ayında da, 27 yaşındaki bir kadın, fotoğraf çekmeye çalışırken dengesini kaybederek yere çakılmıştı.