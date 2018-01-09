İngiliz basını yazdı... "Birbirlerine kara sevdalılar"

İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Everton'un transfer ettiği Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'un aşkını ele alan bir haber hazırladı... Haberde Teknik Direktör Sam Allerdyce'ın Cenk hakkındaki görüşleri de yer aldı.
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