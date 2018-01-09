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    İngiliz basını yazdı... "Birbirlerine kara sevdalılar"

    The Daily Star gazetesi, Everton'un Beşiktaş'tan rekor ücretle transfer ettiği Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'un aşkını ele alan bir haber hazırladı...

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 08:01 | Son Güncelleme:
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    İngiliz basını yazdı... Birbirlerine kara sevdalılarNext

    İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Everton'un transfer ettiği Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'un aşkını ele alan bir haber hazırladı... Haberde Teknik Direktör Sam Allerdyce'ın Cenk hakkındaki görüşleri de yer aldı.

    Etiketler: ingiliz , haberler , haber
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