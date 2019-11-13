İngiliz ajan ölü bulunmuştu! İfade veren eşi ağlayarak çıktı

Elazığ'ın Keban ilçesinde baraj yanında bir süre önce keşfedilen görsel güzelliği ile etkileyen yaklaşık 200 metre derinlikteki mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi.
İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifade verdi. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber, Emniyet'ten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber, fularla yüzünü kapatmaya çalıştı.