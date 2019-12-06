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BBC TÜRKÇE - Fotoğraflar: AFP-AP
06 Aralık 2019 - 20:18,

İnfiale yol açan olayda flaş gelişme! Polis tatbikat sırasında şüpheli 4 erkeği öldürdü

Hindistan'da bir kadının dört erkek tarafından tecavüz edildikten sonra, yakılarak öldürülmesinden sonra flaş bir gelişme yaşandı.

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Hindistan'da geçen hafta 27 yaşındaki bir veterinerin tecavüze uğradıktan sonra yakılarak öldürülmesi olayında yeni bir gelişme daha yaşandı.

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Hindistan polisinin Haydarabad kentinde şüpheli 4 erkeği tatbikat sırasında ateş açarak öldürdü. Bu durum bir yandan sevinç gösterilerine yol açarken diğer yandan insan hakları örgütleri tarafından sorgulandı.

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Karakolda gözaltında tutulan tecavüz ve cinayet zanlıları, Cuma sabahın erken saatlerinde cinayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için polis tarafından olay yerine tatbikata götürülmüştü.

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BBC'ye konuşan emniyet yetkilileri, zanlıların orada polislerin silahlarını alıp kaçmaya teşebbüs ettiklerini, polisin bunun üzerine ateş açtığını söyledi. Olayda iki polisin de yaralandığı açıklandı.

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Tecavüze uğrayıp sonra öldürülen 27 yaşındaki kadının yakılmış cesedinin geçen hafta Perşembe günü bulunması, ülke genelinde, polisi de hedef alan öfkeli protesto gösterilerine yol açmıştı.

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Bu sabah zanlıların vurulmasından sonra BBC'ye konuşan öldürülen kadının annesi, "Adalet yerini buldu. Kızımın ruhu şimdi huzur buldu. Adalet umudum yoktu. Hiç bir kadın benim kızımın başına gelenlerle karşılaşmamalı" dedi.

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