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İndirimli mezarlar şaşırttı

Çanakkale'de gerçekleştirilen fuara katılan mezarcı fuara özel fiyatlarla satışa başladı.

DHA
05.10.2019 - 11:37 | Son Güncelleme:
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İndirimli mezarlar şaşırttıNext

Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda,Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nına katılan İbrahim Aktay (40), fuar müşterilerine özel, indirimli mermer mezar sergiledi. 700 liradan başlayıp 9 bin 500 liraya kadar çıkan mezarları sergileyen Aktay, "Görenler ilk etapta yadırgıyor. Ancak, sonrasında bir mezar alıyor. Fuardaki satışlardan memnunum" dedi.

Etiketler: mezar , satılık , fuar , haberler

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