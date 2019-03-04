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Haberler >Ekonomi>İndirimler yüzde 20'yi aştı! İşte ÖTV dilimine giren modeller

İndirimler yüzde 20'yi aştı! İşte ÖTV dilimine giren modeller

2018 yılında iç pazarın eylül ayında yüzde 65, ekim ayında ise yüzde 80 düşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik vergi desteğini devreye soktu.

Emre ÖZPEYNİRCİ
04.03.2019 - 16:47 | Son Güncelleme:
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İndirimler yüzde 20yi aştı İşte ÖTV dilimine giren modellerNext

1 Kasım’da devreye giren ve 2019’da 3 ay uzatılan bu destekle 1. 6 litre ve altı motora sahip matrah (vergisiz) fiyatı 70 bin TL ve altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30’a, matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV ise yüzde 35’e indirildi.

Etiketler: ötv , otomobil , araç fiyatları , haberler

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