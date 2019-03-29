İndirim yaptı yine satamadı

Charlie Sheen, Beverly Hills'teki gösterişli evini bir türlü elinden çıkaramadı. Bir yıldan daha uzun bir zaman önce 10 milyon dolara satışa çıkardığı evine alıcı bulamayan Sheen, bir kez daha indirim yaptı.
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