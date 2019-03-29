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İndirim yaptı yine satamadı

Ünlü oyuncu fiyatında indirim yaptığı halde evini bir türlü satamadı.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
29.03.2019 - 15:03 | Son Güncelleme:
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İndirim yaptı yine satamadıNext

Charlie Sheen, Beverly Hills'teki gösterişli evini bir türlü elinden çıkaramadı. Bir yıldan daha uzun bir zaman önce 10 milyon dolara satışa çıkardığı evine alıcı bulamayan Sheen, bir kez daha indirim yaptı.

BACKGRID UK

Etiketler: charlie sheen , malikane , beverly hills

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