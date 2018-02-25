İnanılmaz! Piyangoda çıkan güzelliğine harcadı... Son hali şoke etti!

İngiltere'de yaşayan 57 yaşındaki Melissa Ede, Aralık 2017'de 'National Lottary' isimli şans oyunundan 4 milyon sterlin kazandı. Ede, bu parayı güzellik malzemeleri ve estetik operasyonlarına harcamayı karar verdi.
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