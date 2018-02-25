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    Haberler >Dünya>İnanılmaz! Piyangoda çıkan güzelliğine harcadı... Son hali şoke etti!

    İnanılmaz! Piyangoda çıkan güzelliğine harcadı... Son hali şoke etti!

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    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:
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    İnanılmaz Piyangoda çıkan güzelliğine harcadı... Son hali şoke ettiNext

    İngiltere'de yaşayan 57 yaşındaki Melissa Ede, Aralık 2017'de 'National Lottary' isimli şans oyunundan 4 milyon sterlin kazandı. Ede, bu parayı güzellik malzemeleri ve estetik operasyonlarına harcamayı karar verdi.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABERİ

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