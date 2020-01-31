İnanılmaz olay... KKTC'de şehit mezarları karıştı! 45 yıl boyunca yanlış mezarı ziyaret etti

“ACABA BABAMIN MEZARI DEĞİL Mİ?” Tekke Bahçesi'nde babası Muzaffer Selim'in de yattığını da söyleyen Benan, "Ben de şu anda kuşku duyuyorum. Benim babamın mezarında gerçekten babam mı var, yoksa başkası mı?" diye sordu. Benan, "Yıllardır şehit aileleri, mezarlarına gittiğinde kendi şehidi olarak dua etti. Ama kazılarda kemikler başka mezarlarda çıktı. 45 yıl dua ettik ama hangi şehide dua ettik bilmiyoruz. Bunun sorgulaması yapılıyor şu anda" ifadelerini kullandı.