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    İnanılmaz olay! Gökten altın ve pırlanta yağdı

    Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde inanılması güç olay yaşandı. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış sırasında açılınca, tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı. Şimdi güvenlik güçleri milyonlarca dolar değerindeki yükü alanda ve çevredeki tarlarda toplamaya çalışıyor. Yöre halkı ise Yakutsk havalimanı çevresinde “Belki ben de bulurum” düşüncesiyle dolaşıyor.

    Nerdun HACIOĞLU
    15.03.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:
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    İnanılmaz olay Gökten altın ve pırlanta yağdıNext

    Alışılmışın çok dışındaki tuhaf olay bu sabah meydana geldi. “Yakutmedya” haber sitesinin duyurduğuna göre AN-12 nakliye uçağı tamı tamına her biri 20 kilo ağırlığında olan 172 altın külçeyi, 200'e yakın platin külçeyi ve miktarı belirtilmeyen elmas yükünü alarak yola çıktı.

    Etiketler: altın , elmas , pırlanta , Rusya
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