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    Haberler >Dünya>İnanılmaz! Beyninde 'saatli bomba' ile doğdu... Şimdi ise...

    İnanılmaz! Beyninde 'saatli bomba' ile doğdu... Şimdi ise...

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    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:
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    İnanılmaz Beyninde saatli bomba ile doğdu... Şimdi ise...Next

    Kanada, Alberta’da Wight ailesine geçen kış yeni bir üye katıldı. 32 yaşındaki anne Meagan Wight, geçen Ocakta prematüre olarak bebeği Dominic’i dünyaya getirdi. Dominic’in sağlık sorunları aileyi ve doktorları endişelendirdi.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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