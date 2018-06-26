İnanılmaz! Beyninde 'saatli bomba' ile doğdu... Şimdi ise...

Kanada, Alberta’da Wight ailesine geçen kış yeni bir üye katıldı. 32 yaşındaki anne Meagan Wight, geçen Ocakta prematüre olarak bebeği Dominic’i dünyaya getirdi. Dominic’in sağlık sorunları aileyi ve doktorları endişelendirdi.
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