İnanç Konukçu rol arkadaşı Erdal Beşikçioğlu'na sitem: Cevap ver Behzat Ç.!

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Konukçu, Erdal Beşikçioğlu’nu eleştirdi: “Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap. İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de. Çok emeğin var. Bittim de. Tükendim de. Bir şey de lütfen.”