Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 08:00,
İnanç Konukçu rol arkadaşı Erdal Beşikçioğlu'na sitem: Cevap ver Behzat Ç.!
Erdal Beşikçioğlu’nun zam talebi karşılanmadığı için ‘Behzat Ç.’den ayrıldığı ve dizinin bu nedenle bitirildiği öne sürüldü. Dizinin Hayalet’i İnanç Konukçu, rol arkadaşına seslendi: “‘İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım’ de.”
BAŞROLÜNDE Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı “Behzat Ç.” dizisi uzun aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlamış, ilk sezon BluTV’de ekrana gelmişti. BluTV’nin dizinin ikinci sezonunun çekilmeyeceğini açıklamasının ardından, ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Konukçu, Erdal Beşikçioğlu’nu eleştirdi: “Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap. İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de. Çok emeğin var. Bittim de. Tükendim de. Bir şey de lütfen.”
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