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'İlk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım'

İdil Fırat’la aşkını, altıncı ayında nikah masasına taşımaya hazırlanan Mert Fırat, “İdil’le ilk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım. İlk birkaç günde anlıyorsun bunu... Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” dedi.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
02.09.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:
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İlk tanıştığımızda evleneceğimizi anladımNext

İdil Fırat’la aşkını, altıncı ayında nikah masasına taşımaya hazırlanan Mert Fırat, “İdil’le ilk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım. İlk birkaç günde anlıyorsun bunu... Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” dedi.

Etiketler: düğün , Aşk

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