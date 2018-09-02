'İlk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım'

İdil Fırat’la aşkını, altıncı ayında nikah masasına taşımaya hazırlanan Mert Fırat, “İdil’le ilk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım. İlk birkaç günde anlıyorsun bunu... Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” dedi.
İdil Fırat’la aşkını, altıncı ayında nikah masasına taşımaya hazırlanan Mert Fırat, “İdil’le ilk tanıştığımızda evleneceğimizi anladım. İlk birkaç günde anlıyorsun bunu... Aşk olmadan hiçbir şey olmuyor” dedi.
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