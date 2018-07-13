İlk kez bu kadar yakından görüntülendi... JÖPER’ler
Giresun yaylalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara Jandarma’nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de destek veriyor.
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