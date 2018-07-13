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    Haberler >Gündem>İlk kez bu kadar yakından görüntülendi... JÖPER’ler

    İlk kez bu kadar yakından görüntülendi... JÖPER’ler

    Giresun yaylalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara Jandarma’nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de destek veriyor.

    İHA
    13.07.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:
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    İlk kez bu kadar yakından görüntülendi... JÖPER’lerNext

    Giresun yaylalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar tüm hava koşullarına rağmen devam devam ediyor.

    Etiketler: ÖZEL HAREKAT
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