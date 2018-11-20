İlk göz ağrım! Sevdayla koş, aşkla koş

Ünlü oyuncu oğlunun 26'ncı doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
Cem Davran, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla oğlu Hürcan'ın yeni yaşını kutladı. Davran, Yirmi altı yıl önce bugün ilk kez baba olmuştum. Birlikte büyüdük sahiden. Her şeyi ondan öğrendik, galiba çoğu zaman hâlâ öyle yapıyoruz. Özgürlüğüne koş ilk gözağrım, sevdayla koş, aşkla koş" notuyla oğluna olan duygularını dile getirdi.
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