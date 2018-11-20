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İlk göz ağrım! Sevdayla koş, aşkla koş

Sosyal medyada ünlüler arasında bir akım var epeydir.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
20.11.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:
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İlk göz ağrım Sevdayla koş, aşkla koşNext

Ünlü oyuncu oğlunun 26'ncı doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Cem Davran, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla oğlu Hürcan'ın yeni yaşını kutladı. Davran, Yirmi altı yıl önce bugün ilk kez baba olmuştum. Birlikte büyüdük sahiden. Her şeyi ondan öğrendik, galiba çoğu zaman hâlâ öyle yapıyoruz. Özgürlüğüne koş ilk gözağrım, sevdayla koş, aşkla koş" notuyla oğluna olan duygularını dile getirdi.

FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM

Etiketler: ünlülerin çocukları , yetişkin çocukları olan ünlüler , ünlüler ve çocukları

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