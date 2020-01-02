‘İlk başta çok korktum, çocuklarımı düşündüm’

Almanya’nın Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, göğüs kanseri teşhisi konuluncaya kadar partisi SPD’nin lider adayları arasındaydı. Şimdi ise hem sağlığına kavuşmak için mücadele veriyor hem de kendisiyle aynı hastalığa yakalananlara cesaret veriyor.
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45 yaşındaki iki çocuk annesi Schwesig, bir önceki hükümette Aile Bakanlığı yaptı. Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Erwin Selerings, 2017’de sağlık nedeniyle görevini bırakınca, Eyalet Başbakanı oldu. SPD’nin gelecek vaat eden ve lider adayları arasında olan Schwesig, geçen yıl göğüs kanserine yakalanınca parti yönetiminden çekildi.
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Ama Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanlığı görevini sürdürmeye devam etti. Yeni yıla girerken, Bild Gazetesi’ne konuşan Manuela Schwesig, korkularını ve ümitlerini anlattı:
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“Geçen yıl 16 Ağustos’ta hastalığımı öğrendim. Teşhis benim için tam bir şok oldu. Belirsiz gün ve geceler yaşadım. Çok korktum. Böyle bir anı hiç kimse düşünmüyor. Ailemi, çocuklarımı düşündüm. Korkunç haftalar yaşadım. Eşim Stefan, bana çok destek oldu. Sonra hastalığımın tedavi edilebileceği ve iyileşeceğim sonucu geldi. Yeniden cesaretlendim.”
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“Göğüs kanseri teşhisi her şey bitti anlamına gelmiyor. Kanseri yenme ümidi var ve mücadele etmeye değer. Ayrıca her kanser, ölümcül kanser değil. Özellikle göğüs kanserinde tedavi şansı yüzde 85’in üzerinde. Bu vesileyle başka kadınları cesaretlendirmek istiyorum.”
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“2020’de, aileme, kendime sağlık diliyorum. Yeniden sağlığıma kavuşmayı diliyorum. Yeni yıl iyi başladı. Aile ve çocuklar için güzel şeyler yapıyoruz. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti olarak 1 Ocak 2020’den itibaren kreşler, çocuk yuvaları ve anaokullarını parasız yaptık. Aileler hiç para ödemeyecek. Bu, Almanya’da bir ilk. Yeni yılda iş yerleri ve iyi bir ücret en önemli hedefimiz. Ayrıca temel emekliliğin uygulanmaya konulması önemli. Ömrü boyunca çalışmış insanlar emeklilikte daha fazla emekli maaşı alabilmeli.”