‘İlk başta çok korktum, çocuklarımı düşündüm’

“Geçen yıl 16 Ağustos’ta hastalığımı öğrendim. Teşhis benim için tam bir şok oldu. Belirsiz gün ve geceler yaşadım. Çok korktum. Böyle bir anı hiç kimse düşünmüyor. Ailemi, çocuklarımı düşündüm. Korkunç haftalar yaşadım. Eşim Stefan, bana çok destek oldu. Sonra hastalığımın tedavi edilebileceği ve iyileşeceğim sonucu geldi. Yeniden cesaretlendim.”