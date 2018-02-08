İlk anda kimse göremiyor

Gezgin çift, sosyal medyadaki takipçilerine öyle bir oyun hazırladı ki... Instgram'da Howforfromhome takma adını kullanan gezgin çift, bir yandan gezdikleri yerlerin fotoğraflarını paylaşıyor, bir yandan da takipçilerine küçük sürprizler hazırlıyor.
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