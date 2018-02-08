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İlk anda kimse göremiyor

Gezgin çift, sosyal medyadaki takipçilerine öyle bir oyun hazırladı ki... Instgram'da Howforfromhome takma adını kullanan gezgin çift, bir yandan gezdikleri yerlerin fotoğraflarını paylaşıyor, bir yandan da takipçilerine küçük sürprizler hazırlıyor.

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:
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İlk anda kimse göremiyorNext

Çift, paylaştıkları fotoğrafların bir yerine küçük, ilk anda görülemeyen emojiler yerleştiriyor. Bu emojiler öyle ustaca gizleniyor ki bulabilmek için fotoğraflara uzun uzun bakmak gerekiyor.

Bakın bakalım siz o emojileri bulabilecek misiniz. Eğer bulamazsanız bu küçük bulmacanın yanıtları galerinin sonunda.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: Instagram , emoji

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