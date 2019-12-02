Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenomen isim bunu paylaştı! 'Bir daha denize girmeyeceğim'
Denizin derinliklerinde yaşayan tuhaf canlılar şaşırtıyor.
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39 yaşındaki Roman Fedortsov, yaşamının büyük bir bölümünü balıkçı teknelerinde geçirdi.
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Deniz hayatı ile yakından ilgili olan Roman Fedortsov, bugüne dek keşfettiği ilginç deniz canlılarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşıyor.
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Roman Fedortsov'un paylaşımları arasında dev dişli ve gözlü balıklar, damla formunda canlılar ve daha birçok farklı tür bulunuyor.
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Bazı deniz canlıları bu dünyaya ait değilmiş izlenimi veriyor.
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Rusya'nın Murmansk kentinde yaşayan Roman Fedortsov, birçoğu hayali kahramanlara benzeyen deniz canlıları için eğlenceli yorumlarda da bulunuyor.
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Fedortsov paylaşımlarından birinde mantara benzeyen turuncu bir canlı için, animasyon komedi dizisi South Park'ta geçen, "Aman tanrım. Kenny'i öldürdüler!" sözlerine atıfta bulundu.
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Eğlenceli yazıların yanı sıra bilgilendirici notlar da yazan Fedortsov, deniz anemonu canlısının yer aldığı bir başka paylaşımda ise Fedortsov, "Deniz anemonları yırtıcı omurgasız canlılardır. İskeleti yoktur." yazıyor.
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Fedortsov bir diğer fotoğrafta da, "Deniz canlıları varken kimin uzaylılara ihtiyacı var?" yorumunda bulunuyor.
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Fedortsov ilginç deniz canlılarını görme imkanı bulunmayan kişiler için sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullandığını belirtiyor.
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Murmansk Denizcilik Üniversitesi'nde eğitim gören Fedortsov su altı dünyası konusunda oldukça yetkin bir uzman olarak tanınıyor.
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İşte Fedortsov'un sosyal medya hesabında paylaştığı ilginç deniz canlılarından bazıları...