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    Haberler >Dünya>İlerleyen yaşında bile vücut geliştirmeyle ilgilenen Iris Davis

    İlerleyen yaşında bile vücut geliştirmeyle ilgilenen Iris Davis

    Belli bir dönemden sonra yaşlı insanlar genellikle daha rahat ve ağrısız sızısız bir yaşam tercih eder, ağır işlerden uzak dururlar. Fakat bu sefer gençlerin bile çekindiği işler yapan bir kişinin başarı hikayesine tanık olacağız.

    Ruptly
    11.02.2019 - 10:30 | Son Güncelleme:
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    İlerleyen yaşında bile vücut geliştirmeyle ilgilenen Iris DavisNext

    Iris Davis isimli kadın yıllardır vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor.

    Etiketler: vücut geliştirme , spor , body building , Iris Davis
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