Haberler >Dünya>İlerleyen yaşında bile vücut geliştirmeyle ilgilenen Iris Davis
İlerleyen yaşında bile vücut geliştirmeyle ilgilenen Iris Davis
Belli bir dönemden sonra yaşlı insanlar genellikle daha rahat ve ağrısız sızısız bir yaşam tercih eder, ağır işlerden uzak dururlar. Fakat bu sefer gençlerin bile çekindiği işler yapan bir kişinin başarı hikayesine tanık olacağız.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.